Sora lui Kim il va invita pe presedintele sud-coreean sa vina in Coreea de Nord (Video)

Invitatia de a vizita capitala nord-coreeana ii va fi adresata presedintelui Moon sambata, in timpul pranzului comun pe care acesta il va avea cu Kim Yo Jong si cu alte trei delegatii care participa la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeza CNN O posibila data pentru vizita presedintelui sud-coreean la Phenian ar putea fi 15 august, ziua in care Coreea a fost eliberata de ocupatia japoneza, o sarbatoare marcata atat de Coreea de Sud, cat si de Nord.Purtatorul de cuvant al presedintelui Coreei de Sud a confirmat, vineri, intalnirea dintre Moon si sora liderului nord-coreean, insa a declarat ca nu face niciun comentariu despre o posibila vizita a presedintelui la Phenian.Vizita lui Moon in Coreea de Nord ar fi prima pe care un presedinte sud-coreean o face in ultimii 11 ani.Cu doar o zi inaintea deschiderii Olimpiadei de Iarna din Coreea de Sud, Nordul a organizat, joi, o uriasa parada militara la Phenian. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu Kim Jong Un in timp ce inspecta trupele.Coreea de Nord a trimis 22 de atleti la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Cele doua Corei au format o singura selectionata de hochei feminin, compusa din cele mai bune jucatoare din cele doua tari-surori din Peninsula Coreeana.C.S.R.