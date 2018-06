SUA si Coreea de Sud vor anunta suspendarea exercitiilor militare comune majore

Ziare.

Facand referire la o sursa guvernamentala neidentificata, Yonhap a informat ca suspendarea va fi valabila doar pentru exercitiile majore, nu si pentru antrenamentele militare de rutina.Presedintele american Donald Trump a surprins saptamana trecuta oficialii de la Seul si Washington cand a promis ca va opri exercitiile militare dupa summit-ul sau cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, din Singapore Imediat dupa anunt, fortele americane din Coreea de Sud au precizat ca nu au primit niciun ordin pentru oprirea exercitiilor iar oficialii sud-coreeni au comunicat ca incearca sa isi dea seama la ce exercitii s-a referit Trump.Yonhap informeaza, de asemenea, ca in timpul discutiilor de joi dintre cele doua Corei, oficialii sud-coreeni le-au cerut omologilor nord-coreeni sa isi relocalizeze artileria militara la o distanta cuprinsa intre 30 si 40 de kilometri fata de linia de demarcare intre cele doua tari.Ministerul Apararii din Coreea de Sud neaga ca ar fi avut o astfel de cerere.Discutiile dintre cele doua tari au avut loc dupa un summit inter-coreean din aprilie la care Kim Jong-un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in au cazut de acord sa inceteze "toate actiunile ostile".Aproximativ 28.500 de soldati americani se afla in Coreea de Sud, urmare a Razboiului Coreean care s-a sfarsit in 1953 printr-un armistitiu care le-a lasat, teoretic, pe cele doua tari in stare de razboi.