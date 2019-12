Trei sferturi dintre locuitorii Seulului sustin ca cele doua Corei trebuie sa se uneasca

Ziare.

Sondajul, realizat online pe un esantion de 2.000 de persoane, arata ca 25,6% dintre locuitorii Seulului considera ca reunificarea Coreii trebuie sa se produca in 20 de ani, iar 20,2% cred ca acest termen ar trebui sa fie 30 de ani.Aproximativ 17% sunt de parere ca reunificarea tarii este imposibila.Referitor la perspectivele relatiilor intercoreene in urmatorii cinci ani, 12,4% dintre locuitorii Seulului estimeaza ca acestea se vor inrautati, 39,5% cred ca ele vor evolua pozitiv, iar 48,1% considera ca legaturile intre Seul si Phenian vor ramane neschimbate.Ancheta sociologica a fost realizata in perioada 25 noiembrie - 3 decembrie, marja de eroare fiind de 2,2 puncte procentuale.