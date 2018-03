Trump a vorbit cu presedintele sud-coreean despre summitul SUA-Coreea de Nord

Ziare.

In cadrul unei convorbiri telefonice de 35 de minute, Moon a subliniat importanta denuclearizarii Coreei de Nord si a reafirmat angajamentul Coreei de Sud pentru organizarea unui summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, relateaza site-ul agentiei Yonhap."Pozitia noastra ferma este ca nu putem face nicio concesie in nicio circumstanta sau conditie. Denuclearizarea este cel mai important obiectiv pentru garantarea pacii in lume, nu doar in Peninsula Coreeana", a spus presedintele sud-coreean, potrivit unui comunicat al administratiei de la Seul.Moon Jae-In a precizat ca se va consulta cu SUA inainte de intrevederea cu liderul de la Phenian programata pentru sfarsitul lunii aprilie, in regiunea demilitarizata Panmunjom.In cea de-a doua conversatie telefonica din ultimele doua saptamani, Donald Trump i-a transmis lui Moon Jae-In ca se asteapta ca Seul-ul sa coopereze pentru un acord bilateral de liber schimb.In replica, presedintele sud-coreean a adus in discutie intentia administratiei americane de a reduce importurile de otel din Coreea de Sud, adaugand ca este necesara o demonstratie de forta din partea statelor aliate intr-un moment critic pentru securitatea Asiei de Nord-Est.La 10 martie, presedintele american Donald Trump a precizat ca tratativele cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un. Presedintele american a acceptat sa il intalneasca pe liderul nord-coreean pana in luna mai , ca raspuns la invitatia Phenianului.O delegatie condusa de catre doi inalti oficiali sud-coreeni s-a aflat la Washington pentru a informa Statele Unite despre discutiile cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.Chung Eui-Yong, consilierul pe probleme de securitate al presedintelui Coreei de Sud, a anuntat ca liderul regimului de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, "in cazul in care va fi garantata siguranta regimului si daca amenintarile militare impotriva Coreei de Nord vor fi eliminate".Totodata, Kim Jong-Un a sugerat ca Phenianul nu va mai efectua teste nucleare sau balistice daca vor fi initiate discutii cu SUA.Presa nord-coreeana nu a transmis deocamdata niciun comentariu din partea regimului de la Phenian in privinta unei intalniri intre Donald Trump si Kim Jong-Un. Pana in prezent, niciun presedinte american nu s-a intalnit cu un lider nord-coreean.