Un tren sud-coreean a intrat in Coreea de Nord, pentru prima data in 10 ani

Ziare.

com

Pe fondul imbunatatirii relatiilor bilaterale din ultima vreme, cele doua state desfasoara un demers comun in vederea renovarii infrastructurii feroviare deteriorate a tarii nord-coreene, precum si a conectarii acesteia la cea din Coreea de Sud., inainte de a lua masurile necesare pentru a aduce reteaua feroviara din aceasta tara in linie cu standardele internationale, noteaza The New York Times Acest demers comun "semnaleaza faptul ca un nou nivel este atins in ceea ce priveste cooperarea inter-coreeana", a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in.Delegatia de experti sud-coreeni a cerut permisiunea ONU pentru a transporta produse interzise in Coreea de Nord, care este in continuare afectata de sanctiunile economice dure aplicate de comunitatea internationala ca urmare a programului sau nuclear, scrie si The Guardian Studiul privind infrastructura feroviara a Coreei de Nord este doar unul dintre proiectele promovate de liderul sud-coreean in scopul demonstrariiMoon si liderul Coreei de Nord Kim Jong-un s-au intalnit pentru prima data in luna aprilie a acestui an. Cu aceasta ocazie, Coreea de Sud a acceptat sa ajute tara vecina sa-si refaca reteaua feroviara, despre care Kim Jong-un a spus ca se afla intr-o stare "jenanta".Legaturile feroviare dintre cele doua tari au fost intrerupte incepand cu razboiul coreean (1950-1953).C.S.