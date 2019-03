Una dintre femeile acuzate de asasinarea fratelui vitreg al lui Kim Jong-un, eliberata

Ziare.

Siti Aisyah, originara din Indonezia, era acuzata, alaturi de vietnameza Doan Thi Huong, de uciderea lui Kim Jong Nam, pe care l-a stropit pe fata cu un agent neurotoxic considerat o arma de distrugere in masa, pe aeroportul capitalei malaeziene in februarie 2017."Siti Aisyah este libera", a declarat judecatorul Azmin Ariffin la Inalta curte din Shah Alam, dupa ce a aprobat rechizitoriul parchetului care cerea abandonarea inculparii ei pentru crima. "Ea poate pleca acum", a adaugat el, potrivit France Presse.Procurorul Muhammad Iskandar Ahmad a cerut abandonarea urmaririi penale impotriva tinerei fara a-si motiva solicitarea. Ea poate parasi tara, a explicat el. Kim Jong Nam a fost atacat in timp ce astepta un avion pentru Macao, fosta colonie portugheza devenita un paradis al cazinourilor in sudul Chinei, si a decedat dupa 20 de minute de agonie.Coreea de Sud a acuzat Nordul de a fi orchestrat asasinarea, ceea ce Phenianul a negat intotdeauna. Kim Jong Nam era un critic al regimului nord-coreean si traia in exil.Cele doua femei care au in jur de douazeci de ani au respins acuzatiile impotriva lor, asigurand ca ele au fost prinse in capcana unor agenti nord-coreeni si credeau ca participau la o farsa pentru un joc televizat.Ambasadorul Indoneziei in Malaezia, Rusdi Kirana, a salutat decizia Inaltei curti. "Suntem fericiti. Vom incerca sa facem ca ea sa prinda avionul spre Indonezia in cursul acestei zile sau cat mai curand posibil".Aceasta decizie a justitiei i-a surprins pe observatori, avand in vedere ca Inalta curte urma sa asculte luni marturia coacuzatei femeii indoneziene.Citeste si Fratele lui Kim Jong Un a avut parte de o moarte "oribil de dureroasa", spun expertii