Planul lui Putin pentru Crimeea: In ce vrea sa transforme regiunea anexata de la Ucraina

Proiectul de transformare a Crimeei in capitala culturala este sustinut de unul dintre vicepresedintii Guvernului, Olga Golodets, si va cuprinde un teatru, opera, muzee, cinematografe si scoli de dans, relateaza Reuters."Mai multi angajati ai Muzeului Hermitage, ai Galeriei Tretyakov si ai Muzeului Rusesc sunt implicati in procesul creativ al acestui complex", a declarat Golodets."Cladirea centrala va fi un centru expozitional permanent al celor mai frumoase capodopere de arta internationale, care momentan sunt expuse in muzee", a adaugat aceasta.Scopul proiectului este de a transforma orasul intr-o capitala culturala, a adaugat prim-ministrul, lucru foarte important avand in vedere numarul mare de turisti din zona.Sase opere de arta din mai multe galerii si muzee din Rusia vor fi muate in noul centru cultural din peninsula.Planul de constructie a unui centru cultural artistic are scopul de a integra Crimeea, anexata de Rusia in anul 2014.In luna mai, a fost inaugurat un pod care leaga Rusia de Crimeea, lucru care a adus critici din partea Uniunii Europene, care l-a desris ca o incalcare a suveranitatii Ucrainei. Comisia Europeana a aplicat sanctiuni companiilor care au ajutat la construirea podului.Anexarea Crimeei in anul 2014 a cauzat impunerea de sanctiuni Rusiei si a deteriorat relatiile cu tarile occidentale.Vladimir Putin a venit prima data cu ideea deschiderii unui centru cultural in Crimeea in luna noiembrie."Trebuie sa gasim metode de a dezvolta institutiile culturale din Crimeea", a declarat acesta.