Rusia va amplasa noi sisteme de aparare antiracheta S-400 in Crimeea

Agentia de stiri RIA a transmis ca noile sisteme S-400 vor deveni operationale pana la finalul acestui an.Amplasarea noilor sisteme antiracheta are loc in contextul intensificarii tensiunilor intre Moscova si Kiev, dupa ce fortele ruse au sechestrat trei nave ucrainene in apropierea Crimeii, anexata de Rusia in 2014.