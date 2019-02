SUA cer Rusiei sa "predea" Crimeea Ucrainei

Ziare.

"In urma cu cinci ani, ocuparea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia a alimentat o escaladare in agresiunea rusa", a apreciat secretarul de Stat american Mike Pompeo, citat intr-un comunicat."Lumea nu a uitat minciunile cinice folosite de Rusia pentru a-si justifica agresiunea si a-si masca tentativa de anexare a unui teritoriu ucrainean", a adaugat el.La 27 februarie, Parlamentul Crimeei, asupra caruia un comando rus a preluat controlul in urma unor confruntari armate intre combatanti prorusi si proucraineni, a ales un nou guvern local si a adoptat prin vot organizarea unui referendum cu privire la viitorul peninsulei.La 16 martie, acest referendum, denuntat ca ilegitim de catre Statele Unite, a plebiscitat alipirea Crimeei la Rusia."Statele Unite isi mentin pozitia de nezdruncinat: Crimeea face parte din Ucraina si trebuie sa revina sub control ucrainean", a declarat Mike Pompeo, denuntand "reprimarea tot mai grava a regimului rus de ocupatie".El a indemnat Moscova sa-i "elibereze pe toti ucrainenii" incarcerati din cauza "opozitiei lor pasnice" - un numar de 70 de persoane estimeaza sefului diplomatiei americane - si "sa puna capat imediat tuturor abuzurilor sale"."Statele Unite isi vor mentine sanctiunile (impuse) Rusiei" cu privire la anexare "atat timp cat Guvernul rus nu va fi predat controlul Crimeei Ucrainei si nu va fi pus in intregime in aplicare acordurile de la Minsk", semnate in 2015, in vederea instaurarii pacii, dar care nu au fost niciodata aplicate in integime, a avertizat el.