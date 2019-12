UE prelungeste cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea in 2014

Ziare.

Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel le-au prezentat saptamana trecuta sefilor de stat si de guverne din Uniunea Europeana (UE) un bilant cu privire la implementarea acordurilor de la Minsk, incheiat in 2015 in vederea unei paci in estul Ucrainei."In masura in care acordurile de la Minsk nu sunt complet aplicate, Consiliul European a luat in unanimitate decizia politica de a prelungi sanctiunile impuse Rusiei", a anuntat Consiliul intr-un comunicat.Aceste masuri de retorisiune se aplica pana la 31 iulie 2020.