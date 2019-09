Avertizare de calatorie: Cod portocaliu de vant puternic in Croatia

Ziare.

Pentru canalul Velebit, golfurile Kvarner si Kvarneric, precum si vestul Istriei s-a emis cod portocaliu de vant, ce va atinge o viteza de pana la 110 km/h. Regiunile Rijeka, Split si Dalmatia se afla sub un cod galben de intensificari ale vantului, insotite de descarcari electrice.Autoritatile croate avertizeaza cu privire la posibilitatea existentei unor disfunctionalitati in transportul maritim si in furnizarea energiei electrice.Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor de Internet ale Institutului Hidro-Meteorologic National Autoritatii Portuare Croate si a Agentiei Croate de Aviatie Civila MAE reaminteste cetatenilor romani ca, in situatii de urgenta pe teritoriul Croatiei, pot apela numarul european unic de urgenta 112.Mai pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Zagreb:si, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia:MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta".