Avertizare de calatorie in Croatia: Coduri rosu, portocaliu si galben de vant puternic

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru data de 3 septembrie 2019, au fost emise coduri galben, portocaliu si rosu privind intensificari la rafale ale vantului.Pentru canalul Velebit si golfurile Kvarner si Kvarneric s-a emis cod rosu de vant cu o viteza de peste 130 km/h, insotit de descarcari electrice. Regiunile Rijeka, nordul Dalmatiei si Istra se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de vant puternic, iar regiunile Zagreb, Gospic, Split, centrul si sudul Dalmatiei se afla sub avertizare meteorologica cod galben de vant. Autoritatile croate avertizeaza cu privire la posibilitatea existentei unor disfunctionalitati in transportul maritim si in furnizarea energiei electrice", anunta institutia.Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor de Internet ale Institutului Hidro-Meteorologic National https://www.meteo.hr , Automobil Clubului Croat http://www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditions , Companiei Nationale Croate de Cai Ferate http://www.hznet.hr , Autoritatii Portuare Croate http://www.portauthority.hr si a Agentiei Croate de Aviatie Civila http://www.ccaa.hr. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste cetatenilor romani ca, in situatii de urgenta, pe teritoriul Croatiei, pot apela numarul european unic de urgenta 112.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Zagreb:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro/ http://www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http:/www.mae.ro/app cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.