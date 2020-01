Croatia preia presedintia UE: Brexitul si extinderea, printre prioritati

Ziare.

Croatia, cel mai tanar stat membru al UE, are "mult de lucru si o misiune importanta pe care trebuie sa o efectuam in cel mai bun mod posibil in interesul tuturor statelor membre ale UE, a inceput prin organizarea relatiei intre UE si Regatul Unit", a afirmat Grlic Radman, citat de AFP.Regatul Unit urmeaza sa paraseasca UE la 31 ianuarie, dar va beneficia de un statut intermediar pana la sfarsitul anului, asteptand ca negociatorii sa cada de acord asupra modalitatilor viitoarelor relatii comerciale intre aceasta tara si Uniune.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intrebat recent asupra capacitatii UE si a Regatului Unit de a ajunge la un acord post-Brexit pana la sfarsitul anului 2020.O alta provocare pentru presedintia croata va fi situatia tarilor din Balcanii de Vest care vor sa se alature blocului, "caci exista abordari diferite fata de extinderea UE", a explicat ministrul croat la canalul de televiziune N1.El s-a exprimat de la Viena, in Austria, unde a marcat inceperea presedintiei croate a UE printr-o ceremonie la ambasada locala.In pofida marilor asteptari ale tarilor candidate la intrarea in UE, "vom sustine ceea ce este realist si posibil", a spus seful diplomatiei croate. "Procesul de intrare in UE nu se face intr-o zi. Noi am lucrat dur pentru a respecta toate criteriile si normele", a adaugat el.In Balcanii de Vest, doar Serbia si Muntenegru sunt in procesul de negociere pentru alaturarea la UE, in timp ce Albania si Macedonia de Nord asteapta in continuare sa-si inceapa convorbirile de aderare, care au fost blocate de Franta si de alte tari in cadrul unui Consiliu european in octombrie. Kosovo si Bosnia sunt mult in urma.Impreuna cu Slovenia, care s-a alaturat UE in 2004, Croatia este singurul stat provenit din fosta Iugoslavie care a aderat la blocul comunitar in 2013.