Croatia: Un elicopter s-a prabusit si doi militari au fost ucisi. Ministrul Apararii demisioneaza

Ziare.

com

"Este o pierdere mare pentru armata croata", a declarat presei ministrul Apararii. "Demisionez", a adaugat el, citat de AFP."Important este ca totul sa faca obiectul unei anchete", a mai spus Damir Krsticevic, de asemenea unul dintre vicepremieri.In accident au fost ucisi cei doi ocupanti ai aparatului de fabricatie ceha, de tip Zlin, care s-a prabusit in jurul orelor 16:00 (14:00 GMT), in vecinatatea localitatii Donje Biljane, in apropiere de litoralul Marii Adriatice si de orasul Zadar."Era un zbor de antrenament obisnuit", a informat Ministerul Apararii, intr-un comunicat, fara sa ofere detalii despre cauzele accidentului.Ministrul demisionar urmeaza sa aiba o intalnire vineri cu seful Guvernului, Andrej Plenkovic, dupa ce joi au discutat la telefon, a precizat Executivul de la Zagreb.Este al doilea accident mortal pentru aviatia militara croata in 2020.In ianuarie, tot in cursul unui antrenament, doi militari au murit in prabusirea unui elicopter militar in Marea Adriatica.Cauzele accidentului in care a fost implicat aparatul de fabricatie americana, un OH-58D Kiowa Warrior produs de Bell Helicopter, nu au fost facute publice.