Cuplurile de acelasi sex din Croatia pot primi copii in plasament, a decis Curtea Constitutionala

Sesizata de mai multe persoane care au contestat legea plasamentului familial, Curtea a constatat ca legislatia in vigoare produce "efecte discriminatorii" fata de homosexualii care traiesc in uniuni civile, ceea ce este "inacceptabil"."Este cu adevarat o decizie istorica in Croatia", a reactionat pentru AFP Daniel Martinovic, responsabil in cadrul unei asociatii pentru drepturile persoanelor LBGT.In Croatia, legislatia nu permite casatoria intre persoane de acelasi sex, insa acestea se pot inregistra din 2014 ca "parteneri de viata", ceea ce le aduce drepturi adesea echivalente.Pana in prezent, aproximativ 360 de cupluri au incheiat astfel de parteneriate, intr-o tara cu 4,2 milioane de locuitori. Aceste cupluri nu au insa dreptul sa adopte copii.Legea privind plasamentul familial al minorilor luati parintilor decazuti din drepturi, adoptata in decembrie 2018, a fost imediat criticata de activisti pentru drepturile homosexualilor, pe motivul ca, in lege, cuplurile care au incheiat un "parteneriat de viata" nu figurau in lista de familii susceptibile sa-i poata primi pe acesti minori.Curtea Constitutionala a explicat ca nu poate interveni pentru a modifica aceasta lipsa a legii, pentru a nu crea un "vid juridic".Totusi, Curtea le-a ordonat tribunalelor si institutiilor responsabile de aceste dosare sa aplice legislatia in vigoare astfel incat sa permita participarea la procedura de plasament familial "in aceleasi conditii" pentru toti, inclusiv "partenerii de viata".Desi homosexualii au obtinut cateva succese in ce priveste drepturile familiale, Croatia ramane o tara conservatoare in problemele sociale, cu o influenta puternica a Bisericii catolice.