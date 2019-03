Jurnalistii din Croatia au iesit in strada din cauza cenzurii: 1.100 procese sunt pe rol impotriva presei croate

Ziare.

Protestul, convocat de Asociatia Jurnalistilor Croati (HND) , a avut ca obiectiv sa denunte numeroasele actiuni in justitie care vizeaza mass media, dar si presiunile politice, amenintarile la adresa reporterilor si nerespectarea legislatiei in domeniu."Ati capturat mass media, dar noi nu vom renunta niciodata la jurnalism!", se putea citi pe o pancarta uriasa. "Incetati cu persecutiile", a pledat presedintele Asociatiei, Hrvoje Zovko, acuzand guvernul conservator ca "distruge jurnalismul". "Traim intr-o tara in care", a adaugat el.In centrul miscarii de protest figureaza plangerile depuse de conducerea radioului si televiziunii publice HRT - peste 30, potrivit HND - impotriva Asociatiei Jurnalistilor Croati, mass media concurente si jurnalistilor.HRT solicita totodata din partea Asociatiei Jurnalistilor Croati o compensatie financiara pentru "afectarea reputatiei" sau "violarea dreptului la viata privata".Potrivit HND, pestesau a mijloacelor de informare in masa.