Kolinda Grabar-Kitarovic nu a obtinut al doilea mandat: Noul presedinte al Croatiei va fi social-democratul Zoran Milanovic (Sondaje)

Potrivit unui sondaj publicat de televiziunea nationala, Zoran Milanovic a obtinut 53.25% din voturi, iar Kolinda Grabar-Kitarovic 46.5%.Zoran Milanovic, fost prim-ministru, castigase si primul tur de scrutin, cu o treime din voturi, beneficiind de sprijinul alegatorilor urbani, dar si de, cu patru subiecte principale pe agenda: relatiile intre UE si Londra dupa Brexit, dorinta de aderare a tarilor din Balcanii din Vest, schimbarea climatica si viitorul buget plurianual al blocului comunitar.Pledand pentru o "Croatie normala" bazata pe toleranta si pe argumentul ca tara sa "nu mai este in razboi", candidatul Partidului Social-Democrat croat a sustinut ca tara trebuie sa priveasca spre viitor si sa "lupte pentru locul sau in Europa".Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata Uniunii Democrate Croate, a avut ca slogan de campanie "Croatia autentica" si a incercat sa atraga aripa dura a electoratului de dreapta sedus de catre artistul populist Miroslav Skoro. In primul tur acesta a castigat aproape un sfert din sufragii, promitand sa desfasoare armata la frontiere pentru a-i impiedica pe migranti sa intre in tara si angajandu-se de asemenea sa gratieze un criminal de razboi.In Croatia functia prezidentiala este in mare masura onorifica, dar infrangerea Kolindei Grabar-Kitarovic poate complica sarcina Uniunii Democrate Croate si a premierului moderat Andrej Plenkovic la alegerile legislative prevazute pentru toamna.