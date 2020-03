Ministrii croati isi doneaza salariul pe o luna pentru a-si ajuta tara afectata de seism si de coronavirus

Ziare.

"Este o ocazie pentru noi toti sa demonstram unitate, solidaritate si responsabilitate, pentru a putea depasi combinatia a doua crize, cea a coronavirusului si a cutremurului de la Zagreb", a declarat premierul Andrej Plenkovic, relateaza marti agentia EFE.Cei 21 de ministri ai guvernului croat au un salariu de baza de circaDe asemenea, premierul Andrej Plenkovic a prezentat marti un pachet de masuri ce insumeaza circa patru miliarde de euro si este menit sa atenueze efectele economice negative ale masurilor adoptate pentru a stopa epidemia de COVID-19, pana in prezent Croatia avand confirmate 382 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si un deces.Masuri similare de sustinere a economiei si a locurilor de munca au fost anuntate si de Slovenia vecina in cadrul unui pachet de circa doua miliarde de euro, tara ce are 480 de persoane infectate cu coronavirus si patru decese.Guvernul sloven a decis si reducerea cu 30% a salariilor functionarilor, cu exceptia celor din sectoarele critice in combaterea epidemiei, precum cel sanitar, angajatii acestora avand salariile marite cu pana la 200%.