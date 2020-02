Procurorul general din Croatia a demisionat, dupa ce s-a aflat ca apartine unei loje masonice

Ziare.

Jelenic a transmis un comunicat de presa in care subliniaza ca inca din prima zi de mandat si-a indeplinit misiunea "cu mandrie si angajament, intr-o maniera profesionista si corecta, in conformitate cu Constitutia si legile croate, aparand independenta autoritatilor Parchetului", relateaza Hina."Apartenenta la o asociatie legala nu a avut in niciun fel vreun impact asupra indeplinirii sarcinilor mele", a insistat Drazen Jelenic, care a adaugat insa ca numeroasele insinuarile au facut foarte dificila continuarea asumarii responsabilitatilor in calitate de procuror-general.Apartenenta lui Jelenic la o loja masonica a aparut in media dupa ce acesta a confirmat ca este membru si l-a acuzat pe medicul oftalmolog Nikica Gabric ca a incercat sa influenteze o ancheta preliminara asupra a trei reporteri care l-ar fi santajat pe medic, caruia ei i-ar fi cerut 200.000 de kuna croate (27.000 de euro) pentru a nu publica fotografii de la o ceremonie a lojii masonice din care face parte Gabric.Imediat dupa ce Jelenic a facut acea declaratie, Nikica Gabric a afirmat ca ea este falsa.Totusi, schimbul de acuzatii intre Jelenic si Gabric si faptul ca Drazen Jelenic nu a informat Guvernul despre apartenenta sa la o loja masonica atunci cand a fost nominalizat pentru postul de procuror general au determinat autoritatile si politicienii sa critice comportamentul lui Jelenic.Miercuri dimineata, Drazen Jelenic anuntase ca nu ia in calcul sa demisioneze din cauza apartenentei sale la o loja masonica, adaugand ca este vorba despre o entitate creata legal care sustine bunastarea societatii.Intr-o declaratie pentru postul de televiziune N1, el aratase ca nu considera ca a discreditat functia de procuror-sef in contextul in care si-a indeplinit atributiile inainte si in timpul preluarii conducerii Parchetului General croat si, in orice caz, a actionat doar cu respectarea legilor in vigoare.