Cutremur de 5,7 grade la frontiera dintre Iran si Turcia: 7 morti si 25 de raniti

Ziare.

com

Seismul s-a produs la ora locala 09.23, iar epicentrul sau a fost localizat in satul Habash-e Olya, din nord-vestul Iranului, la mai putin de 10 kilometri de frontiera cu Turcia.Sapte persoane, intre care trei copii, au murit in provincia Van, a anuntat ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu.Alte cinci persoane au fost ranite si sunt spitalizate, in timp ce altele sunt inca sub daramaturi, a spus Soylu, precizand ca "eforturile de cautare continua".In Iran, 25 de persoane au fost ranite, sapte avand nevoie de spitalizare.