Cutremur puternic in Turcia UPDATE

Deocamdata, nu sunt informatii oficiale despre victime.Totusi, Digi24 transmite ca patru persoane au murit, dupa ce mai multe cladiri s-au prabusit.Pamantul s-a zguduit in districtul Sivrice, in provincia Elazig, in jurul orelor locale 20:55 (17:55 GMT), precizeaza agentia guvernamentala pentru situatii de urgenta, citata de AFP.Institutul american USGS a estimat magnitudinea la 6,7 grade.