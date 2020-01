Cutremurul din Turcia: Salvatorii, in lupta cu timpul si gerul, pentru gasirea supravietuitorilor

Ziare.

com

Echipe de salvatori continuau sa caute duminica supravietuitori in trei locuri, in provincia Elazig, zguduita vineri seara de seismul cu o magnitdine de 6,8.Cutremurul a fost urmat de peste 700 de replici, a anuntat Agentia de gestionare a situatiilor de catastrofa (AFAD).Peste 1.600 de persoane au fost ranite in cutremur.In imagini difuzate de televiziuni apar o femeie in varsta de 35 de ani si bebelusul acesteia iesind dintre daramaturi, in districtul Mustafa Pasa, la aproximativ 550 de kilometri est de Ankara.Salvatorii, care le-au auzit strigatele, au avut nevoie de cateva ore pentru a ajunge la supravietuitori, in contextul in care temperatura era de minus patru grade Celsius, potrivit presei de stat.Sotul femeii salvate a murit in cutremur.Alte provincii din tara au trimis mii de salvatori sa ajute echipele de interventie, consolidate de asemenea de sute de voluntari.Autoritatile au inregistrat 645 de imobile foarte avariate si alte 76 de imobile surpate in provinciile Elazig si Malatya.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a vizitat sambata cele doua prrovincii, a catalogat cutremurul o proba pentru Turcia.Tara a fost indoliata in mai multe randuri de seisme sangeroase. In august 1999, peste 17.000 de persoane au murit intr-un cutremur la Izmit, la sud-est de istanbul.