Istanbulul risca sa fie zguduit de un cutremur de 7,4, urmat de tsunami

Ziare.

com

Cei mai multi localnici din zona Marii Marmara isi amintesc exact de noaptea in care pamantul s-a cutremurat. Bilantul seismului din 17 august 1999, localizat la aproape 100 de km distanta de Istanbul: peste 18.300 de morti, 50.000 de persoane fiind ranite si alte 285.000 ramanand fara niciun adapost.Expertii sunt siguri: urmatorul cutremur va avea loc in imediata apropiere a metropolei Istanbul, unde traiesc nu mai putin de 15 milioane de oameni.Seismologul Marco Bohnhoff a acordat urmatorul interviu DW.Am instalat deja din anii '80 aparate de masurat in Turcia si am supravegheat activitatea seismica. Interpretand rezultatele putem afirma ca riscul producerii unui cutremur in regiunea Istanbul ramane ridicat. Nu se pune problema daca va avea loc un seism, ci intrebarea este cand se va produce.Exista trei parametri importanti de care trebuie sa tinem cont. Primul: cat de puternic va fi urmatorul seism? Ceea ce se poate limita relativ bine. Urmatorul cutremur va avea o magnititudine cuprinsa intre 7 si 7,4 grade pe scala Richter.Va fi, asadar, un cutremur foarte puternic, mai ales daca ne gandim ca acesta va avea loc relativ aproape de centrul metropolei Istanbul.Al doilea parametru: epicentrul care poate fi destul de exact stabilit. Suntem aproape siguri ca urmatorul seism se va produce in falia de sub Marea Marmara. Ceea ce reprezinta o distanta de cca 20 de km de Istanbul.Marele semn de intrebare ramane, din pacate, "cand?". Nu putem prognoza momentul producerii cutremurului. Putem sa ne referim la probabilitati. Probabilitatea ca in urmatorii 30 de ani sa aiba loc un seism cu magnitudinea de sub 7,4 grade este de circa 70 la suta. O valoare cu adevarat semnificativa!Pericolul exista, da. Dar tsunamiul nu va capata dimensiuni precum cele observate in Japonia sau Sumatra. In Turcia, miscarea placilor tectonice este pe orizontala. Valurile uriase apar dupa miscari telurice verticale.Cu toate acestea, se poate forma un tsunami de pana la 6 metri inaltime, care sa provoace pagube semnifcative in zona de coasta. Cea mai mare problema raman insa miscarile tectonice si efectele lor directe asupra cladirilor.Sistemul de avertizare se activeaza de abia dupa ce se produce un cutremur. Acesta trebuie sa permita luarea unor masuri, inainte ca valul seismic sa ajunga in zona urbana.Conditiile necesare unui sistem de avertizare sunt foarte proaste in Istanbul, intrucat falia seismica se afla chiar la portile metropolei. In acest caz, raman doar 2 pana la 6 secunde inainte de marele seism. Avertizarea este pur si simplu imposibila.Asa se explica si recomandarea autoritatilor de a nu parasi imobilele, in caz de cutremur, si de a se adaposti sub tocul usilor, sub mese solide, sub paturi, urmand ca dupa ce s-a potolit prima unda sa iasa rapid din locuinte, pentru ca pot aparea replicile.Cea mai sigura masura este reprezentata de constructiile calculate sa reziste la seisme, care sunt foarte scumpe. In acest moment se investeste mult in constructii in Turcia, dar nu indeajuns. Trebuie clarificat pana unde se poate consolida si de unde se impun constructii noi. In cazul unui cutremur puternic, vor exista multe victime.In calitate de seismolog nu vreau sa fiu parte a unor speculatii apocaliptice. Exista studii serioase, realizate chiar de Natiunile Unite, in care se estimeaza ca un cutremur puternic ar putea ucide cateva zeci de mii de oameni si lasa pe drumuri de zece ori mai multe persoane.Numai acestea ar reprezenta pagube imense, fara sa ne mai referim la urmarile pentru economie si pietele de capital.Scopul nostru este sa atragem atentia asupra necesitatii informarii populatiei, astfel incat, in cazul unui cutremur, oamenii sa se comporte corect, sa nu fuga in strada si astfel sa fie ingropati sub daramaturi.