Romania transmite condoleante si e gata sa ofere sprijin Turciei, lovita de cutremur: Bilantul mortilor a urcat la 22

Conform BBC , bilantul provizoriu arata ca 22 de oameni au murit si peste 1.000 au fost raniti in urma seismului de 6,8 grade, care a fost resimtit si in Siria, Liban si Iran, fiind urmat de peste 200 de replici. Aproape 400 de echipe de salvare cauta in continuare supravietuitori printre daramaturi.Intr-un mesaj de condoleante transmis omologului sau turc,se declara "profund indurerat de tragedia produsa de cutremurul care a lovit estul Turciei, soldat cu numeroase pierderi de vieti omenesti si prejudicii materiale considerabile"."In aceste clipe dificile, va transmit din partea mea si a poporului roman intreaga noastra compasiune. Gandurile noastre se indreapta catre cei care au fost raniti si catre familiile care i-au pierdut pe cei dragi. Va asigur, domnule Presedinte, de sustinerea mea si a poporului roman pentru depasirea acestui moment dificil pentru natiunea dumneavoastra", se arata in mesajul presedintelui Klaus Iohannis transmis presedintelui Recep Erdogan.La randul sau,, a transmis o scrisoare de condoleante omologului turc, Mevlut Cavusoglu."Gandurile mele se indreapta catre familiile care au pierdut persoane apropiate si catre toti cei afectati, cu speranta ca vor gasi puterea de a depasi aceasta tragedie", subliniaza Bogdan Aurescu, in mesajul sau.Intr-o interventie la Digi24,, a anuntat ca echipe din Romania sunt pregatite sa intervina in Turcia, daca li se va cere oficial ajutorul."Timpul de la alertare pana la plecare este de regula de 12 ore, dar vom fi pregatiti sa plecam mult mai repede daca va fi cazul. Depinde daca se va decide si daca se va trimite o. Din primele informatii nu exista aceasta intentie", a spus Raed Arafat la postul de televiziune citat.In context, acesta a sustinut ca Romania este mult mai pregatita in cazul in care s-ar produce si la noi un cutremur, dar pentru interventie, nu din punct de vedere al consolidarii cladirilor."Ne-am dotat mult mai bine, mai ales cu echipamentele de cautare-salvare, unde acum avem echipamente la nivelul fiecarui judet, in doua locatii(...) Problema cutremurului ramane problema prevenirii, adica consolidarea cladirilor si tot. Ar fi bine cand ne loveste un cutremur sa gaseasca cladirile foarte bine. Problema prevenirii ramane problema cea mai importanta", a mai spus seful DSU.C.B.