Desi se urasc de moarte, Trump si Tillerson sunt de acord ca Rusia este o amenintare. Vesti bune pentru Romania

Pericolul rusesc a fost, in sfarsit, asumat de administratia americana

Donald Trump da mana cu Vladimir Putin, Hamburg 2017, relatia dintre cei doi se va raci brusc dupa discursul dur al secretarului de stat american, foto Hepta.ro

Michael Flynn, pila lui Dragnea la Casa Alba, va colabora cu FBI

De aceea, imediat dupa aceasta schimbare, Donald Trump a vorbit tot mai mult despre o posibila demitere a sefului Departamentului de Stat. Rex Tillerson, seful diplomatiei SUA, a tinut un discurs revolutionar la Wilson Centre din Washington despre relatia cu Europa.Discursul a fost si prefata unui turneu al diplomatului pe Batranul Continent si un omagiu adus efortului facut de armata SUA in Primul Razboi Mondial, in urma cu 100 de ani, atunci cand presedintele Wilson stabilea o punte solida de comunicare cu Europa, o incercare sortita esecului de a pastra echilibrul si pacea in lume.Alocutiunea domnului Tillerson a avut o importanta deosebita pentru Romania deoarece anuleaza politica de neinterventie in problemele europene promovata de Donald Trump in campania electorala din 2016, dar si in primul an de mandat la Casa Alba Dupa discursul diplomatului american, strategia Departamentului de Stat s-a intors, cu toata opozitia Casei Albe, la principiile si valorile promovate dupa caderea Cortinei de Fier, promovand o societate deschisa, consolidarea statului de drept, eradicarea coruptiei, consolidarea colaborarii dintre SUA si Uniunea Europeana, dezvoltarea NATO , dar preia si politica de rezistenta si erodare a autoritarismului promovat de Vladimir Putin , politica definita in ultimii ani de administratia Obama. Rusia reprezinta un pericol pentru securitatea Europei si a influentei SUA in lume, se arata in planul de securitate publicat de Casa Alba la jumatatea lunii decembrie. Rex Tillerson a prefatat acest document, amintind de invazia Moscovei in Georgia , in 2008, de anexarea Crimeii in 2014, dar si de conflictul de la granita de est a Ucrainei."Statele Unite recunosc ca razboiul din Ucraina - in care oamenii inca mor in fiecare zi - trebuie sa se incheie. Am cerut in mod repetat Rusiei sa inceapa construirea drumului spre pace, respectand angajamentele asumate prin acordurile de la Minsk. Orice rezolutie a razboiului care nu implica o Ucraina total independenta, suverana si teritoriala este inacceptabila. Rusia a ales sa incalce suveranitatea celei mai mari tari din Europa. Statele Unite si Europa au ramas umar la umar incepand cu 2014, in fata acestei agresiuni ruse, printr-o politica coordonata a sanctiunilor", a declarat Rex Tillerson in discursul sau.Din data de 28 noiembrie 2017, noua politica a Departamentului de Stat nu mai are nicio legatura cu discursul lui Donald Trump care multa vreme s-a ferit sa sustina public principiul apararii colective din tratatul aliantei Nord-Atlantice, celebrul articol 5, unul asumat oficial de acesta abia in iunie 2017, cu ocazia vizitei presedintelui Klaus Iohannis la Washington Rex Tillerson, prin interventia sa, a refacut relatia privilegiata dintre SUA si Europa, alterata de turbulentele introduse de actualul presedinte al SUA si de Dosarul Rusia in care e cercetata interventia agentilor Moscovei in alegerile americane din 2016 de catre FBI dar si de anchetatori numiti de o comisie a congresului. Aceasta relatie a fost confirmata si de noul plan de securitate publicat de presedintia americana in luna decembrie."In timp ce Occidentul continua sa caute o noua relatie de colaborare cu Rusia post-sovietica, aceasta pana acum s-a dovedit a fi evaziva, deoarece ambele incercari ale administratiei anterioare de a reseta relatiile dintre Rusia si SUA-Europa au fost urmate de o Rusia invadand Georgia in 2008 si Ucraina in 2014. Rusia continua cu un comportament agresiv si fata de alti vecini din regiune, intervenind in procesele electorale si promovand idealurile nedemocratice. Noi, impreuna cu prietenii nostri din Europa, recunoastem amenintarea activa a Rusiei", a spus Tillerson.Comunicatul critic al Departamentului de Stat la adresa atacului majoritatii PSD -ALDE la adresa justitiei trebuie vazut si in acest nou context creat de seful diplomatiei americane.In acest moment nu e clar daca aceasta modificare de paradigma e provocata de o decizie a lui Donald Trump sau secretarul de stat american a pornit aceasta ofensiva pe cont propriu.In luna iulie, un incident a tensionat relatiile dintre Tillerson si Trump. La o intalnire de la Pentagon , primul a fost auzit spunand despre presedintele SUA ca este un "idiot" . Au existat informatii in presa americana ca pana la sfarsitul anului, Rex Tillerson va demisiona, dar si ingrijorari ca de la Departamentul de Stat se demisioneaza in masa din cauza managementului ineficient al actualului secretar de stat.Dar discursul reprezinta o revenire a acestuia in prima linie, iar noua viziune care trebuie sa duca la incalzirea relatiilor dintre America si Europa demonstreaza ca Rex Tillerson, fost CEO la Exxon Mobil , nu se gandeste sa plece.Pe de alta parte, exista si posibilitatea ca un incident petrecut saptamana trecuta sa fi adus spaima la Casa Alba, iar Donald Trump semnalizeaza o schimbare radicala a politicii sale in ce priveste Rusia. Acest incident poarta numele lui Michael Flynn , fostul consilier pentru securitatea nationala, care, in urma cu o saptamana, a renuntat la serviciile avocatilor lui Donald Trump, angajati sa il sfatuiasca in legatura cu ancheta lui Robert Mueller solicitata de congres in ce priveste conexiunile Flynn cu reprezentanti ai Rusiei. Michael Flynn a decis sa colaboreze cu Mueller, anchetatorul sef desemnat de comisia congresului american.Aceasta iesire a lui Flynn de sub tutela presedintelui american poate reprezenta lovitura puternica pentru Donald Trump, care, aflat intr-o situatie incomoda, a decis schimbarea radicala a politicii Casei Albe fata de Rusia.Michael Flynn este persoana care i-a facilitat lui Liviu Dragnea accesul la presedintele american cu ocazia evenimentelor legate de depunerea juramantului pentru un nou mandat la Casa Alba.