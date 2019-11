Un oficial al ambasadei SUA a fost dat jos de pe scena de consulul Turciei la Constanta. UPDATE Reactia Ambasadei (Video)

Reactia Ambasadei SUA

Reactia Consulatului Turciei la Constanta

Intr-o filmare facuta publica de Dobrogea TV se poate observa cum Rupp intra pe scena si saluta sala, insa este intrerupta in scurt timp de consulul Turciei la Constanta, care ii spune sa coboare, motivul invocat fiind ca discursul diplomatului american nu era in program."Ne pare rau, dar discursul nu este in program", i-a spus Sulhi Turan lui Abigail Rupp.Abigail Rupp a spus, apoi, ca este ok si a multumit publicului pentru ospitalitate, dupa care a coborat de pe scena, vizibil incurcata.Potrivit Dobrogea TV, evenimentul a fost organizat de Muftiatul Cultului Musulman din Romania.Intr-un raspuns pentru Mediafax, reprezentantii ambasadei SUA transmit ca "este regretabil faptul ca reprezentantii Guvernului turc au obiectat in mod public fata de rolul unui inalt reprezentant al SUA"."Statele Unite ale Americii considera ca libertatea religioasa este un drept universal al omului si sta la baza protectiei celorlalte drepturi inalienabile, incluzand libertatea de exprimare si libertatea de intrunire. Sustinem libertatea religioasa si de credinta in intreaga lume si depunem eforturi pentru a demonstra angajamentul nostru pentru protejarea minoritatilor religioase oricand este posibil.Este regretabil faptul ca reprezentantii Guvernului turc au obiectat in mod public fata de rolul unui inalt reprezentant al SUA si au impiedicat-o sa vorbeasca la un eveniment care sarbatorea valorile de libertate religioasa si diversitate pe care le impartasim in Romania", a precizat Ambasada SUA la Bucuresti.Consulatul Turciei la Constanta a transmis, dupa acest incident, ca diplomatul american nu a fost, de fapt, invitat la eveniment."Potrivit Consulatului General al Republicii Turcia la Constanta si Biroului Atasatului pe Servicii de Religie, participarea la actiunea prilejuita de Saptamana Nasterii Profetului siDin acest motiv, consulul general al Republicii Turcia la Constanta, dl. Turan, i-a explicat politicos situatia reprezentantei Ambasadei SUA la Bucuresti, a rugat-o sa fie intelegatoare si sa nu isi sustina discursul.Reprezentanta Ambasadei SUA la Bucuresti a inteles situatia, nu si-a sustinut discursul si a coborat de pe scena, iar domnul consul general i-a multumit pentru intelegere", au declarat pentru Mediafax reprezentantii Consulatului general al Republicii Turcia la Constanta.Incidentul a avut loc in conditiile in care relatiile dintre Turcia si SUA sunt destul de tensionate in ultima perioada.