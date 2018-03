"Romania expulzeaza un diplomat rus, din solidaritate cu UK in cazul Skripal"

Consiliul European sustine UK

"Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international.Conform concluziilor, Consiliul European este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila de atac si cu faptul ca nu exista alta explicatie plauzibila.Precizam ca, in solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii, conform dispozitiilor Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice,", transmite MAE, intr-un comunicat remis luniTot luni SUA au dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi, iar Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru reprezentanti ai Moscovei. Mai multe alte tari din Europa le vor urma exemplul.La reuniunea sefilor de stat si de guvern de la Consiliul European din perioada 22-23 martie, Theresa May a venit hotarata sa gaseasca sustinere in ce priveste obtinerea unei declaratii comune de condamnare a Rusiei pentru folosirea unui agent chimic de provenienta militara in tentativa de ucidere a fostului spion Serghei Skipral si a fiicei sale.Marea Britanie a catalogat evenimentul drept o agresiune militara prin folosirea unei arme chimice pe teritoriul Regatului Unit.Vineri dimineata, Consiliul European a transmis un mesaj de sustinere fara echivoc a Marii Britanii in cazul Skripal."Consiliul este de acord cu evaluarea Guvernului Marii Britanii, ca este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila si ca nu exista nicio alta explicatie plauzibila.Manifestam o solidaritate neconditionata cu Marea Britanie in fata acestei provocari grave la adresa securitatii noastre comune. Utilizarea armelor chimice, inclusiv utilizarea oricaror substante toxice ca arme, este complet inacceptabila, trebuie condamnata in mod sistematic si riguros si constituie o amenintare la adresa securitatii noastre", se arata in mesajul comun al liderilor din statele membre UE. Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa Iulia, au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea unui centru comercial din Salisbury, in sud-vestul Angliei. Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Londra are dovezi potrivit carora Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic "Novichok", folosit pentru otravirea fostului spion rus.Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a precizat ca Marea Britanie va trebui sa prezinte dovezi privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus sau sa isi ceara scuze.