Scandalul diplomatic de la Constanta: Muftiatul Cultului Musulman contrazice Consulatul Turciei si ia apararea oficialului SUA

Iusuf Muurat (foto), seful Cultului Musulman din Romania, transmite ca Abigail Rupp, cea care a fost data jos de pe scena, era invitata la eveniment si avea un discurs programat.Aceasta declaratie o contrazice categoric pe cea a Consulatului Turciei la Constanta, care a sustinut ca diplomatul american nu a fost, de fapt, invitat la eveniment."Noi ne-am cerut scuze,. Ne-am cerut scuze si fata de Ambasada SUA, ne cerem scuze si public pentru incident.Nu am vrut sa intervin atunci, pentru ca se crea o stare foarte mare de haos, se genera un conflict si eram si eu foarte tensionat si nu am vrut sa ma cert cu ei, dar le-am transmis ca nu este frumos ceea ce fac ei", a declarat muftiul Iusuf Muurat pentru Info Sud-Est In plus, seful cultului musulman din Romania sustine ca lista de invitati si discursuri a fost facuta de ambele institutii, deci diplomatii turci stiau ca Abigail Rupp urma sa tina un discurs."Evenimentul este organizat in Romania, este organizat de o institutie de cult a statului roman, Muftiatul, iar cei de la consulat sunt partenerii nostri, sunt bineveniti, dar orice invitat de-al meu este binevenit, avand in vedere bunele relatii pe care le avem noi, ca tara (Romania - n.red.), cu SUA.Vad ca dumnealor nu au inteles semnificatia acestui eveniment., pentru ca nu am avut resursele financiare necesare, adica sa aducem oamenii din localitati si conferentiarii din Turcia.Dar evenimentul este organizat de Muftiat, toate evenimentele religioase din Romania sunt organizate de Muftiat.", a mai afirmat Iusuf Muurat pentru sursa citata.Precizarile vin dupa ce adjunctul sefului misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, Abigail Rupp, a fost dat jos de pe scena, in timpul unui eveniment, de consulul general al Turciei la Constanta, Sulhi Turan.Referitor la acest incident, reprezentantii ambasadei SUA au transmis ca "este regretabil faptul ca reprezentantii Guvernului turc au obiectat in mod public fata de rolul unui inalt reprezentant al SUA".In schimb, Consulatul Turciei la Constanta a transmis ca diplomatul american nu a fost, de fapt, invitat la eveniment.