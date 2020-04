In timp ce lumea se lupta cu coronavirusul, ebola face victime in Africa

Ziare.

Victima este o fetita de 11 luni care avea legatura cu cazul de ebola din orasul Beni, din aceasta saptamana, potrivit Reuters.Joi, la un spital din Beni a murit de febra hemoragica un barbat in varsta de 26 de ani.Cazul tanarului a fost primul de ebola in RD Congo dupa 52 de zile.Situat in provincia Nord-Kivu, teritoriul Beni a fost unul dintre focarele epidemiei de ebola, care a cauzat moartea a peste 2.250 de persoane de la declararea oficiala, la 1 august 2018, si infectarea a aproape 4.000.RDC si OMS incepusera numaratoarea inversa pana la sfarsitul actualei epidemii de ebola de la externarea ultimului pacient, la inceputul lui martie.Aceasta este a doua cea mai mare epidemie de ebola, dupa cea din perioada decembrie 2013 - ianuarie 2016, din SUA si mai multe tari din Europa si Africa.