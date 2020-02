A murit fostul presedinte egiptean Hosni Mubarak

Ziare.

Mubarak, care a condus tara intre 1981 si 2011, era internat intr-un spital din Cairo, noteaza BBC.Nascut pe 4 mai 1928, el a fost militar in aviatie. A fost comandatul Fortelor Aeriene Egiptene intre 1972 si 1975. Dupa asasinarea lui Anwar Sadat, el a devenit al patrulea presedinte al Egiptului.A fost cel mai longeviv lider, dupa Muhammad Ali Pasha, care a condus tara din 1805 pana in 1848.Mubarak a renuntat la functie dupa 18 zile de demonstratii, in 2011. Puterea a fost transferata Consiliului Suprem al Fortelor Armate. Pe 13 aprilie 2011, un procuror a ordonat ca Mubarak si cei doi fii ai lui (Alla si Gamal) sa fie retinuti pentru 15 zile legat de mai multe cazuri de coruptie si abuz de putere.Judecat si pentru acuzatii de neglijenta in cazul uciderii mai multor protestatari in timpul revoltelor, pe 2 iunie 2012, Hosni Mubarak a fost condamnat la inchisoare pe viata. Dupa ce a primit verdictul, el a prezentat mai multe probleme de sanatate.In 2013, a fost hotarata rejudecarea cazului, iar Mubarak si fiii lui au fost condamnati iarasi in 2015 la inchisoare pe viata.Fostul presedinte a fost initial retinut intr-un spital militar. A fost achitat in martie 2017 . Fiii lui au fost eliberati cu doi ani mai devreme.Mubarak a fost, in urma cu doi ani, audiat ca martor intr-un dosar cu privire la o "infiltrare" a unor membri ai miscarilor Hamas si Hezbollah in Egipt.