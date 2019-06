A murit fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi, dupa ce i s-a facut rau la tribunal

Ziare.

Decesul fostului sef de stat a fost constatat la putin timp dupa aceea, informeaza si agentia Reuters.Mohamed Morsi, care provine din miscarea islamista Fratii Mulsumani, a devenit in vara anului 2012 primul presedinte liber ales din istoria Egiptului, la un an de la "Revolutia de pe Nil" si indepartarea de la putere a predecesorului sau, Hosni Mubarak.Morsi a fost, la randul sau, indepartat de la putere, un an mai tarziu, in urma unor manifestatii in masa impotriva regimului sau islamist.Seful armatei, maresalul Abdel Fattah El-Sisi la acea vreme, a fost ales ulterior presedinte.Mohamed Morsi ispasea o pedeapsa de sapte ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat si condamnat cu privire la falsificarea unor documente in vederea candidaturii sale in alegerile prezidentiale din 2012. Fostul lider egiptean era insa vizat si de alte acuzatii, printre instigare la reprimarea protestelor si spionaj.