Accident de tren urmat de incendiu in Egipt: Cel putin 20 de oameni au murit (Video&Foto)

Twenty people killed in a train station in#Cairo Egypt pic.twitter.com/fbVcG7D0cT - Hamza Ouni (@HamzaOu59401782) February 27, 2019

#UPDATE A fiery train crash killed at least 20 people at Cairo's main railway station on Wednesday, Egyptian security and medical sources say https://t.co/Lnghru9NT5 pic.twitter.com/b6KqCQRHRn - AFP news agency (@AFP) February 27, 2019

#BREAKING: At least 24 dead and 50 injured after a train accident, causing a fire, at Ramses Station in #Cairo #Egypt. pic.twitter.com/SLvUzGEIvF - Æzz (@azz________) February 27, 2019

Dozens killed and injured in crash and fire at Cairo train stationhttps://t.co/f6iFz4pg5r pic.twitter.com/MVRmkXHv4U - Yeni Safak English (@yenisafakEN) February 27, 2019

#UPDATE: Death toll rises to at least 24



Video footage from #Cairo's Ramses train station shows a platform engulfed in flames pic.twitter.com/aUfp9Rv71C - Serial Tweeper (@serialTweeper) February 27, 2019

Ziare.

com

Potrivit unor surse medicale si din domeniul securitatii citata de AFP, o garnitura de tren a izbit o bariera de otel in gara Ramses, cea mai mare din Cairo, accidentul fiind urmat de un incendiu.Televiziunea de stat egipteana a confirmat bilantul accidentului.In jur de zece ambulante si tot atatea masini de pompieri au fost desfasurate in fata garii, a relatat corespondentul AFP.La intrarea principala, Politia efectua un filtru, iar inauntru pompierii inspectau un tren calcinat.Premierul egiptean Mostafa Madbouly s-a deplasat rapid la locul accidentului. Intr-o declaratie publica, el a spus ca "orice persoana vinovata de neglijenta va trebui sa raspunda" si va suferi "consecinte" serioase.Numeroase poze si filmulete postate pe retelele sociale arata un nor dens de fum negru ridicandu-se deasupra garii. In alte imagini din interior se vede un peron in flacari si persoane grabindu-se sa vina in ajutorul victimelor.Traficul rutier, intotdeauna aglomerat la Cairo, pare sa fi fost intrerupt in jurul garii, conform unor numeroase marturii pe retelele sociale.In Egipt au loc frecvent accidente rutiere si feroviare grave, din cauza traficului haotic, autovehiculelor vechi si infrastructurii prost intretinute.Cea mai grava tragedie feroviara s-a produs in 2002, cand in jur de 370 de oameni au murit in incendiul unui tren la 40 km sud de Cairo.Potrivit statisticii oficiale, in 2017 au fost inregistrate 1.793 accidente de tren.