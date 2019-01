Capitala Egiptului, lovita de o uriasa furtuna de nisip: Cerul a devenit rosiatic (Foto&Video)

This post apocalyptic dystopia was #Cairo today and that's the Nile right there 🇪🇬 pic.twitter.com/uqAS6yp0bu - Malak Jaafar (@malakyz) January 16, 2019

Residents took to social media to show #Cairo turning orange amid a massive sandstorm https://t.co/Ap9UtK025x pic.twitter.com/ZhgtMHJpXf - The National (@TheNationalUAE) January 16, 2019

Super nasty day in #Cairo yesterday! 4 days of cold wind culminating in this orange sky. #Duststorm2019 pic.twitter.com/8f8NCncs2c - Melissa Balan (@MBalan101) January 17, 2019

#Sandstorm in #Cairo now. The entire city is covered in an orange fog pic.twitter.com/6okMJfPj6t - Karim Fanous (@iKarimFanous) January 16, 2019

In Cairo, greeted today with a heavy sandstorm, surreal scenes and colour palette at Muhammad Ali Mosque#cairo#nofilter#theartcurators pic.twitter.com/a0i4YmNW1n - The Art Curators (@theartcurators) January 16, 2019

Ziare.

com

Un nor de praf rosiatic a acoperit intreg orasul, vizibilitatea fiind extrem de redusa.Mai multe porturi au fost inchise, iar oficiali de pe aeroportul din Cairo au declarat ca furtuna de nisip a provocat mai multe intarzieri ale avioanelor, conform BBC Ministrul Sanatatii din Egipt a sfatuit persoanele cu probleme respiratorii sa evite deplasarile pana cand trece furtuna.Mai multi internauti au imortalizat fenomenul si au publicat in mediul online atat imagini, cat si clipuri video.Iata cateva dintre acestea:A.D.