Cel putin 15 persoane au murit in urma unui accident feroviar in Egipt

انفصال عربتى قطار ركاب واصطدامهما بقطار بضائع فى #البحيرة ووفاة 10 وإصابة 20 شخصا https://t.co/bCpUlIJDFb#المناشي pic.twitter.com/oPhdr1ixGZ - اليوم السابع (@youm7) February 28, 2018

Ziare.

com

Accidentul intre cele doua trenuri a avut loc in provincia Behaira, localizata in nordul Egiptului, se arata in comunicat.Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual, relateaza Al Jazeera.Potrivit Reuters, alte 40 de persoane au fost ranite in urma accidentului.Trenul care transporta pasageri se indrepta spre Cairo.Accidentul s-ar fi produs dupa ce doua vagoane s-au desprins de trenul pentru pasageri si au lovit trenul care transporta marfa, informeaza Dpa.Ministrul egiptean de Transporturi, Hesham Arafat, a plecat spre locul accidentului.In ultimii ani, mai multe accidente feroviare au avut loc in Egipt . In luna august, cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte peste 50 au fost ranite in urma coliziunii dintre doua trenuri de calatori in orasul egiptean Alexandria, aflat in nordul tarii.Cel mai mare incident feroviar din Egipt a avut loc in anul 2002, cand un incendiu a izbucnit intr-un tren, omorand 360 de persoane.