Egipt: Fratele fostului ministru al Finantelor a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru furt de antichitati

Raouf Ghali, fratele lui Youssef Ghali, ministrul Finantelor in regimul lui Hosni Mubarak, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare si o amenda de 6 milioane de lire egiptene (350.800 de euro), pentru ca a incercat sa scoata din tara fara autorizatie mii de obiecte antice catre Italia.Ghali a avut trei complici, intre care fostul consul onorific italian Ladislav Otakar Skakal, deja condamnat la 15 ani de inchisoare in absentia, in ianuarie, precum si doi egipteni.Sambata, tribunalul din Cairo i-a condamnat pe toti trei la 15 ani de inchisoare si la o amenda de un milion de lire egiptene (58.100 de euro), potrivit unei surse judiciare.Skakal risca acum 30 de ani de inchisoare, daca este arestat de autoritatile egiptene.Potrivit procurorului general, mai mult de 21.000 de piese din aur, 151 de figurine in miniatura, cinci masti de mumii, 11 vase de ceramica, trei ceramici datand din perioada islamica si un sarcofag din lemn fac parte din obiectele furate.Politia italiana a gasit prada la bordul unui container pe un vas care a plecat din portul egiptean din Alexandria in directia Salerno, sudul Italiei, in 2017.Potrivit sursei judiciare, autoritatile egiptene au descoperit si obiecte de valoare ascunse in locuinta lui Skakal si in seiful unui cont bancar al fostului consul.Egiptul a repatriat in 2018 obiectele furate cu ajutorul autoritatilor italiene si a solicitat Interpolului sa emita un aviz rosu pentru Skakal.Ghali si Skakal pot face apel.Tentativele de a scoate clandestin antichitati s-au inmultit dupa caderea lui Mubarak, in timpul revoltei din 2011.In octombrie 2019, sarcofagul auriu al unui preot din perioada faraonica, furat din Egipt in 2011, a fost prezentat la Cairo.De mai multi ani, Egiptul cauta sa promoveze mostenirea sa arheologica cu scopul de a-si relansa sectorul turistic vital pentru economie.