Egiptenii au iesit in strada sa ceara demisia presedintelui el-Sisi: Mai multi protestatari au fost arestati (Video)

Ziare.

com

Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate rapid de politie. In inregistrarile video aparute pe retelele de socializare pot fi vazute cateva zeci de persoane stranse in orasele Alexandria, Al-Mahalla si Damiette din delta Nilului, precum si la Suez.Reuters noteaza ca protestele au devenit foarte rare in Egipt dupa ce presedintele el-Sisi a preluat puterea in urma rasturnarii fostului presedinte islamist Mohamed Morsi in 2013 dupa proteste de masa impotriva guvernarii sale.Organizarea de manifestatii este interzisa printr-o lege adoptata in 2013, dupa lovitura de stat a generalului Sisi. De atunci, regimul de la Cairo a adoptat o politica de reprimare nemiloasa a opozitiei si a bagat in inchisori mii de islamisti, activisti ai societatii civile sau bloggeri, conform AFP.La Cairo, jurnalistii AFP au asistat la cinci arestari in timpul adunarii organizate in timpul noptii in piata Tahrir, un loc care a jucat un rol important in revolutia din 2011 care a condus la rasturnarea presedintelui Hosni Moubarak.Manifestatiile de vineri au raspuns unor apeluri lansate pe retelele sociale in special de omul de afaceri egiptean aflat in exil Mohamed Ali. Aflat in Spania, acest antreprenor in domeniul constructiilor a facut publice mai multe inregistrari video care au devenit virale si in care chema la rasturnarea lui Sisi si a regimului militar pe care il acuza de coruptie.Presedintele Sisi a castigat alegerile cu 97% din voturi in 2014 si 2018, dar popularitatea sa a fost recent afectata de masurile economice de austeritate impuse.