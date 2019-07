Egiptul a deschis accesul turistilor in doua piramide, pentru prima oara din 1965

Ziare.

Cele doua monumente deschise pentru turisti sunt piramida faraonului Sneferu, cunoscuta drept "piramida inclinata" si o piramida satelit a acesteia din necropola Dahshur de pe Platoul Giza.Cele doua piramide fac parte dintre monumentele aflate pe lista World Heritage a UNESCO, informeaza duminica DPA."Piramida inclinata" are 101 metri inaltime si reprezinta un exemplu unic al modului in care erau construite initial aceste monumente funebre.Aceasta piramida a fost construita de faraonul Sneferu, fondatorul celei de-a Patra Dinastii regale din Egiptul Antic, in perioada Vechiului Regat (2600 i.Hr.).Conform autoritatilor egiptene, in aceasta regiune arheologii au descoperit recent o serie de sarcofage din piatra, lemn si lut in care se afla mumii in stare foarte buna de conservare.Deschiderea accesului public in aceste doua piramide face parte din strategia Egiptului de a-si revitaliza sectorul turistic, una dintre principalele surse de venit pentru buget.