Fostul presedinte egiptean Mohammed Morsi a fost condamnat la trei ani de inchisoare

Tribunalul din Cairo l-a condamnat pe Morsi pentru un discurs pronuntat in urma cu patru ani, cu scopul de a "raspandi ura", informeazp AFP.Mohamed Morsi va putea face apel la aceasta sentinta.In 2013, cand era la putere, Morsi a acuzat intr-un discurs televizat un judecator ca a permis comiterea de fraude la alegerile anterioare.Morsi, primul presedinte egiptean ales democratic, in urma revoltelor "primaverii arabe" din 2011 , a fost rasturnat de la putere la jumatatea lui 2013 de generalul, pe atunci, Abdel Fattah el-Sisi, actualul presedinte al tarii, in urma unor proteste in masa fata de regimul pe care incerca sa-l islamizeze. El a fost arestat imediat.De atunci, Morsi a fost judecat in mai multe procese.Instanta a condamnat alte 18 persoane inculpate in acelasi caz la trei ani de inchisoare fiecare.