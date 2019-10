Mii de persoane au fost arestate in Egipt pentru ca au protestat impotriva presedintelui El-Sisi, inclusiv minori

Ziare.

Conform aceleiasi surse, printre cei arestati se numara 165 de femei si 177 de minori. Protestele au inceput pe 20 septembrie la Cairo si in alte orase. Desi au fost de mica amploare, aceste manifestatii au fost semnificative daca avem in vedere faptul ca au fost primele manifestatii mai notabile din ultimii trei ani la care s-a cerut demisia presedintelui El-Sisi.Protestele au fost impulsionate pe retelele sociale, printre cei care au incurajat populatia sa iasa in strada fiind si un om de afaceri stabilit in Spania si care a denuntat public cazuri de coruptie si risipa a banilor publici ce implica guvernul egiptean.Protestele au incetat pe 12 octombrie, dar autoritatile de la Cairo au pornit un val de arestari impotriva manifestantilor si a unor intelectuali, avocati si activisti, conform ONG-ului ECRF.Acesta din urma semnaleaza ca 3.734 de persoane retinute au fost deferite justitiei si acuzate de "sustinere a obiectivelor unui grup terorist", proteste ilegale si instigare la proteste, utilizare cu rea credinta a internetului si retelelor de socializare, precum si raspandire de "stiri false" de natura sa submineze siguranta nationala.Autoritatile au pus in libertate 802 persoane, dar alte 2.907 au fost plasate in arest preventiv, potrivit datelor aceluiasi ONG, care mai noteaza ca nu se cunoaste situatia legala in cazul a 461 de detinuti, dintre care 55 au fost dati disparuti de familiile lor. De asemenea, ECRF afirma ca activisti precum avocatul pentru drepturile omului Mohamed El-Baker, Alaa Abdelfatah si bloggerul Mohamed Ibrahim au fost inculpati pentru diferite capete de acuzare.Potrivit ONG-ului Amnesty International, aceasta este cea mai ampla campanie de arestari desfasurata in Egipt dupa alegerile din anul 2014. In anul anterior El-Sisi l-a inlaturat de la putere printr-o lovitura de stat pe liderul Fratiei Musulmane, Mohamed Morsi, decedat anul acesta in iunie chiar in timp ce se afla in fata unei instante de judecata.