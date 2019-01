Politist ucis in Egipt, cand incerca sa dezamorseze o bomba in fata unei biserici

Ziare.

Doi politisti au fost de asemenea raniti in explozia survenita in fata bisericii al-Azraa Wa Abu Sifin din Nasr City, la periferia capitalei Cairo, relateaza AFP.Acest atac cu bomba survine cu doua zile inainte de Craciunul sarbatorit de crestinii copti pe 7 ianuarie.Comunitatea religioasa reprezinta 10% din populatia egipteana de aproximativ 100 de milioane de locuitori si este in mod constant tinta unor atacuri.