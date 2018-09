Zeci de persoane, inclusiv jurnalisti, condamnate la moarte pentru protestele din 2013, in Egipt

Ziare.

Procesul in masa a fost aspru criticat de organizatiile pentru drepturile omului, iar Amnesty International il numeste o "parodie grotesca a justitiei", informeaza CNN.Cei 739 de inculpati, care au inclus membri ai Fratiei Musulmane, au fost arestati si judecati pentru participarea la protestele care au avut loc in pietele Rabaa al-Adawiya si al-Nahda din Cairo fata de inlaturarea lui Morsy.Protestele au culminat cu violente in masa, cand fortele egiptene de securitate, sub comanda presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, au incercat sa elimine mii de demonstranti prin folosirea de arme automate, transportoare blindate si buldozere militare. Sute de oameni au fost ucisi.Printre cei condamnati la moarte sambata de Curtea Penala din Cairo s-au numarati si membri proeminenti ai Fratilor Musulmani Essam El-Erian, Mohamed Beltagy, Abdel-Rahman al-Bar si Osama Yassin.Desi verdictul este considerat definitiv, inculpatii pot face recurs.Aproximativ 200 de inculpati au fost condamnati la cinci ani in spatele gratiilor, dintre care fotojurnalistul Mahmoud Abu Zeid, cunoscut si sub numele de Shawkan. Dupa ce judecatorul a terminat sa citeasca verdictul, au sarbatorit, deoarece acestia si-au ispasit deja pedeapsa si asteapta sa fie eliberati in curand.Osama Morsy, fiul lui Mohamed Morsy, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Mohamed Morsy, fostul lider al Fratiei, a fost primul presedinte ales in mod democratic in Egipt. Alti 360 de inculpati au fost condamnati la 15 ani de inchisoare. Nimeni nu a fost gasit nevinovat.Din cei acuzati, 315 sunt inchisi si 419 sunt fugari. Acuzatiile au fost sterse impotriva a cinci inculpati care au murit.