Adjunctul directorului FBI isi da demisia, dupa o disputa cu Trump. Reactia Casei Albe

McCabe urma sa se pensioneze din functia de la Biroul Federal de Informatii in martie. Insa el va ramane in FBI pana atunci, dar nu in functia de conducere, potrivit NBC.Andrew McCabe a demisionat la o saptamana dupa ce s-a aflat ca Trump, care l-a acuzat ca este partinitor politic, voia sa-l dea afara, relateaza BBC News.Donald Trump "nu a fost implicat in procesul decizional" care a condus la demisia lui Andrew McCabe, a declarat luni seara Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe.McCabe a fost, o scurta perioada de timp, director interimar al FBI, dupa ce Trump l-a demis pe fostul sef, James Comey, care coordona ancheta FBI cu privire la un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale din 2016.Insa Trump l-a nominalizat in functia de director al Biroului pe Christopher Wray, care a fost confirmat in post de Senat, in luna august.Wray a amenintat recent cu demisia, dupa ce secretarul Justitiei, Jeff Sessions, a exercitat presiuni asupra sa sa-l dea afara pe McCabe.Locatarul Casei Albe l-a criticat pe McCabe din cauza ca sotia sa, dr Jill McCabe, a candidat din partea Partidului Democrat la un post de senator in Virginia.Campania ei a primit o donatie in valoare de 675.000 de dolari din partea Partidului Democrat si a unui comitet de finantare politica aliniat lui Hillary Clinton, rivala lui Trump in alegerile prezidentiale.Trump i-a atacat pe McCabe si pe sotia sa pe Twitter, catalogandu-l pe seful FBI, la acea vreme, drept un "prieten de-al lui Comey" "Problema este ca seful interimar al FBI & persoana insarcinata cu investigatia Hillary, Andrew McCabe, a primit $700,000 de la H (illary Clinton) pentru nevasta!", a scris Trump pe Twitter in iulie.Washington Post (WP) a dezvaluit saptamana trecuta ca McCabe a fost deranjat de o intrebare pe care seful statului i-a adresat-o in Biroul Oval. Trump l-ar fi intrebat pe McCabe cu cine a votat in 2016 in alegerile prezidentiale, potrivit unor actuali si fosti oficiali, citati de ziarul american.