FBI avertizeaza asupra unui atac cibernetic urias: Vor fi atacate bancomate din intreaga lume

Ofiterii agentiei federale au spus ca au primit un pont, conform caruia criminalii cibernetici vor ataca sisteme de procesare de plati cu cardul sau bancile si vor folosi ATM-urile pentru a sustrage milioane de dolari in cateva ore, scrie The Verge. Informatia initiala a fost publicata pe blogul Krebs on Security, care are ca obiect securitatea in mediul online.Ar fi vorba de o schema aplicata la nivel global. Atacatorii vor folosi un virus de tip malware pentru a-si facilita accesul in conturile clientilor.Bancomatele vor fi golite si vor fi retrase milioane de dolari in doar cateva ore. Acest lucru va fi posibil dupa ce hackerii vor elimina limita de retragere de la bancomate.Cel mai probabil, atacul va avea loc la un sfarsit de saptamana, dupa ce bancile vor fi inchise, spun agentii federali americani.FBI mai avertizeaza aupra faptului ca atacurile de acest tip se vor inmulti si vor fi greu de prevenit.