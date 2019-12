SUA: Fostul sef al FBI recunoaste ''grave neglijente'' la inceputul anchetei ruse

Ziare.

Presedintele SUA Donald Trump, care l-a concediat brusc pe acest responsabil in 2017, a sugerat imediat ca ar putea fi condamnat la o pedeapsa de "mai multi ani" de inchisoare.James Comey a aparat constant FBI contra atacurilor presedintelui Statelor Unite.Duminica, el a recunoscut insa ca un consilier pe probleme de politica externa din echipa de campanie a candidatului Trump in 2016, Carter Page - pus rapid sub acuzare in ancheta deschisa de politia federala privind ingerinta rusa -, a fost tratat in mod incorect, noteaza AFP.Intr-un interviu acordat canalului Fox News, James Comey a afirmat ca mandatul FBI pentru supravegherea acestuia, pe care el l-a semnat, continea "erori semnificative"."Au fost grave neglijente, 17 lucruri ar fi trebuit sa existe in mandat ori cel putin sa fie amintite sau calificate diferit", a declarat el.Aceste erori au fost detaliate intr-un raport al inspectorului general al Departamentului Justitiei, dat publicitatii la 9 decembrie. Acest document a respins orice partinire politica din partea FBI in deschiderea anchetei, dar a subliniat "erorile si omisiunile" comise de unii agenti atunci cand au solicitat justitiei unda verde pentru a supraveghea convorbirile telefonice ale lui Carter Page."Deci acum Comey recunoaste ca a gresit. Face asta numai pentru ca a fost prins cu mata-n sac", a comentat presedintele american pe Twitter."Care sunt consecintele pentru acest comportament ilegal? Ar putea fi mai multi ani de inchisoare?", a adaugat Donald Trump, indemnandu-l pe fostul director al FBI "sa isi ceara scuze".