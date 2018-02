Trump vrea 2 miliarde de dolari pentru un nou sediu al FBI. Actualul se prabuseste

Ziare.

Vara trecuta, presedintele american anuntase ca renunta la ideea cautarii unui sediu nou pentru FBI.Cererea de finantare, inclusa in planul pentru infrastructura, ar ajuta la acoperirea cheltuielilor de demolare si ridicare a unuia nou. Cel actual, situat in Washington, are zidurile acoperite cu plasa pentru a impiedica desprinderea unor bucati.Lee Lofthus, procurorul general adjunct al Statelor Unite, sustine ca toate costurile pentru construirea unui nou sediu al FBI sunt estimate la 3,3 miliarde de dolari. Biroul Federal de Investigatii a pus deja deoparte fonduri de 1,125 miliarde de dolari.Tot luni, administratia Trump si-a prezentat proiectul de buget pentru anul fiscal 2019. Pentru majoritatea entitatilor din subordine sunt propuse suplimentari de fonduri, inclusiv pentru FBI, agentia antidrog, birourile procurorilor federali si cel care supervizeaza tribunalele pentru imigratie.Pentagonul a cerut o marire considerabila a cheltuielilor militare si vrea sa aiba la dispozitie un buget de 686 de miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei, in timp ce Departamentul Justitiei are alocati 28 miliarde de dolari, in crestere usoara cu 1,2% fata de cel actual.