Erdogan acuza Israelul ca ii trateaza pe palestinienii din Gaza la fel cum au fost tratati evreii de catre nazisti

"Nu este nicio diferenta intre atrocitatile suportate de poporul evreu in Europa in urma cu 75 de ani si brutalitatea suferita de fratii nostri din Gaza", a declarat Recep Tayyip Erdogan in deschiderea unui summit panislamic la Istanbul.El i-a acuzat pe liderii "unui popor care a suportat tot felul de torturi in lagarele de concentrare in cel de-Al Doilea Razboi Mondial" ca ii ataca pe palestinieni "utilizand metode similare celor naziste".Recep Tayyip Erdogan a luat cuvantul in deschiderea unui summit al Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) pe care l-a convocat pentru a obtine condamnarea Israelului, dupa ce aproape 60 de palestinieni au fost ucisi de gloantele israeliene, luni, la granita dintre Israel si Fasia Gaza in timp manifestau impotriva mutarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim."Ce face Israelul este banditism, brutalitate si terorism de stat", a mai declarat Recep Tayyip Erdogan care a comparat luni varsarea de sange din Fasia Gaza cu un "genocid".