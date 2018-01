Fostul presedinte al Georgiei a fost condamnat la trei ani de inchisoare

Ziare.

Girgvliani a fost gasit mort in apropierea capitalei Tibilisi, dupa o altercatie intr-un restaurant cu oficiali de rang inalt din Ministerul de Interne.Potrivit judecatorului care l-a condamnnat, Mihail Saakasvili i-ar fi promis sefului de atunci al Departamentului de Securitate Constitutionala ca ii va gratia pe cei patru.Saakasvili, care actualmente se afla in Ucraina, a fost presedinte al Georgiei in perioada 2004-2013. Fostul lider georgian sustine ca dosarul sau este unul politic, si a pus la indoiala independenta instantei.La jumatatea lunii decembrie 2017, procurorul general al Ucrainei declara ca Saakasvili, unul dintre liderii opozitiei de la Kiev si un rival de temut al presedintelui Porosenko, va fi extradat in Georgia."Avem o cerere oficiala din partea acestei tari, pe care nu avem dreptul sa o refuzam. Cea mai mare probabilitate este extradarea in Georgia", a declarat atunci Yuri Lutenko, citat de site-ul Radio Europa Libera.