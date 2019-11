Proteste in Georgia: Manifestantii au inchis cu lacate portile Parlamentului (Foto&Video)

It's midnight here in #Tbilisi and all the entrances to parliament have been barricaded by protesters. pic.twitter.com/ebHfs0iljr - Robin Fabbro (@RobinFabbro) November 17, 2019

Seems peaceful so far. Protesters are at all entrances of the parliament. Administration workers go inside without facing any problems. MPs haven't showed up yet. #GeoElectoralCrisis #TbilisiProtest #Tbilisi pic.twitter.com/7K9xgT72VS - Mari Nikuradze (@mari_nikuradze) November 18, 2019

There is 24 hour shift of protesters at the entrances of the parliament. Dozens are still there. Probably there will be tension in the morning when MPs will show up. Police remains inside the yard of the building. #Tbilisi #TbilisiProtest pic.twitter.com/pE5FNomPD6 - Mari Nikuradze (@mari_nikuradze) November 17, 2019

Dozens of tents are set up in front of the parliament to for protesters to spend the night. #Tbilisi #TbilisiProtest pic.twitter.com/4mXYbWcA3i - Mari Nikuradze (@mari_nikuradze) November 17, 2019

Ziare.

com

In cursul dupa-amiezii, circa 20.000 de manifestanti erau adunati in fata Parlamentului din Tbilisi, purtand drapele georgiene si ale UE si o pancarta masiva pe care scria "Toti impotriva unuia singur", referire la puternicul oligarh Bidzina Ivanisvili, liderul partidului majoritar Visul Georgian, relateaza AFP.Acesta din urma promisese in luna iunie, sub presiunea strazii care contesta prezenta deputatilor rusi in Parlament , ca pentru alegerile legislative din octombrie 2020 va elimina scrutinul mixt si il va adopta pe cel proportional.Insa in pofida majoritatii confortabile pe care Visul Georgian o detine in Parlament, acesta a respins reforma propusa, provocand astfel supararea partidelor din Opozitie, care-l acuza pe Ivanisvili ca a orchestrat respingerea proiectului de lege pentru ca formatiunea sa sa beneficieze in continuare de actualul sistem de vot."Cerem demisia guvernului, numirea unui guvern provizoriu si organizarea de alegeri parlamentare anticipate cu un sistem proportional. Cerem, de asemenea, eliberarea detinutilor politici", a declarat pentru AFP Nika Melia, unul dintre liderii principalului partid georgian de opozitie, Miscarea Nationala Unita.Manifestantii au inchis cu lacate portile Parlamentului si au sustinut ca nu vor permite niciunui deputat sa intre in cladire.La randul sau, Ministerul de Interne a avertizat ca "tentativele de asalt sau de blocare a cladirilor administrative vor fi imediat dejucate", iar imaginile difuzate de postul Mtavari TV, sustinator al Opozitiei, aratau un dispozitiv important de forte de ordine in interiorul Parlamentului.Manifestatia de duminica a fost precedata de o alta desfasurata in cursul saptamanii, context in care aproape toti liderii partidelor de opozitie au participat joi la negocieri inedite, promitand sa lase la o parte divergentele dintre ei si sa faca front comun impotriva partidului Visul Georgian.