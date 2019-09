Premierul Georgiei a demisionat din functie, considerand ca a terminat de facut ce si-a propus

Ziare.

"A fost creat cadrul pentru dezvoltarea strategica a Georgiei si am luat decizia de a renunta la functie deoarece consider indeplinita misiunea mea din aceasta etapa", a scris premierul pe Facebook Oficialul a adaugat ca intre sarcinile sale figura si "aducerea la un nou nivel calitativ a relatiilor cu SUA, UE si NATO "."Niciodata nu am fost atat de aproape de familia europeana", a aratat Mamuka Bakhtadze.Un reprezentant al partidului de guvernamant Visul Georgian a confirmat pentru presa ca formatiunea va anunta marti numele posibilului inlocuitor al lui Bakhtadze.Cel mai probabil succesor la sefia executivului este, conform expertilor, Giorgi Gajaria, actualul vicepremier si ministru de interne.Partidul de guvernamant trebuie sa prezinte presedintelui tarii un nou candidat pentru sefia executivului intr-un termen de sapte zile, dupa care se va pronunta Parlamentul, in conditiile in care gruparea proguvernamentala detine 115 din cele 150 de mandate.Bakhtadze, fost ministru de finante, fusese ales sef al guvernului de la Tbilisi in iunie anul trecut, dupa demisia lui Giorgi Kvirikasvili, care a renuntat la functie din cauza divergentelor cu partidul aflat la conducere si pe fondul protestelor antiguvernamentale care au zguduit tara.Demisia lui Bakhtadze intervine la doua luni de la o crestere a tensiunilor cu Rusia , dupa un val de proteste fata de prezenta unui deputat rus in Parlamentul georgian.Ca urmare a protestelor, in care au fost ranite peste 200 de persoane, Moscova a decretat suspendarea temporara a zborurilor de pasageri intre cele doua tari, ceea ce a dat o lovitura serioasa industriei turistice georgiene.