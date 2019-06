Presedintele Parlamentului din Georgia a demisionat, dupa protestele de noaptea trecuta

Ziare.

"Decizia lui Irakli Kobahidze de a-si parasi postul este o proba a marelui nivel de responsabilitate fixat de partidul nostru" si "nu o concesie la solicitarile iresponsabile ale partidelor de opozitie", a spus intr-o conferinta de presa Kaha Kaladze, secretar general al partidului aflat la putere, "Visul Georgian".Aproape 10.000 de manifestanti s-au adunat joi in fata parlamentului pentru a protesta impotriva interventiei, de la tribuna presedintelui, a unui deputat al Partidului Comunist din Rusia, Serghei Gavrilov. Prezenta sa in parlament, in cadrul unei reuniuni internationale a ortodoxiei, a socat, intr-o tara in care multi considera Rusia drept putere care a ocupat o parte din teritoriu.Protestele au fost marcate de ciocniri care au facut 240 de raniti, dintre care 160 de manifestanti si 80 de politisti, conform autoritatilor. Ele au fost fost condamnate de Kremlin drept o "provocare rusofoba".Aceste reactii reflecta relatiile fragile dintre cele doua tari la aproape 30 de ani de la caderea URSS si la peste zece ani de la "razboiul fulger" pe care l-au avut in vara lui 2018. Acest conflict s-a terminat prin recunoasterea de catre Moscova a "independentei" a doua regiuni separatiste georgiene.Opozitia le-a cerut sustinatorilor sai sa iasa din nou in strada la Tbilisi vineri seara, solicitand organizarea de alegeri legislative anticipate si demisia ministrului de interne.